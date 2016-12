Sepuluh Teluk Terindah di Dunia

VIVA.co.id – Sebuah teluk dapat didefinisikan sebagai bagian dari air laut yang menjorok ke daratan. Umumnya memilliki arus air yang tenang dibandingkan air laut di sekelilingnya, dan biasanya teluk menjadi tempat berlabuh kapal-kapal dari cuaca buruk.

Ketika ukurannya besar dan cukup dalam, teluk disulap menjadi sebuah pelabuhan alami, di mana memiliki nilai ekonomis dan kepentingan strategis bagi negara yang memilikinya. Bahkan banyak kota besar di dunia berada pada pelabuhan alami ini. Berikut adalah beberapa teluk paling indah di dunia dengan masing-masing keunikannya.

Bay of Fundy. The Bay of Fundy berada di pesisir Samudra Atlantik, Kanada. Yang menjadikannya terkenal yakni memiliki pasang surut air laut (tidal) yang cukup tinggi. Karena proses alami ini, menyebabkan deformasi atau bentuk teluk jadi unik dan indah, perbedaan level air saat terjadi pasang dan surut bisa setinggi 16 meter.

