Cara Menggunakan Blush-on Sesuai Bentuk Wajah

VIVA.co.id – Bagi seorang wanita, ada banyak cara untuk tampil maksimal. Salah satunya adalah dengan penggunaan make up atau berdandan. Alat make up yang beragam jenisnya, mulai dari face primer, BB cream, foundation, bedak, eyeshadow, eyeliner, maskara, dan blush on menjadi serangkaian yang mungkin tak bisa dipisahkan.

Bagi kamu yang suka berdandan, jangan sembarangan mengaplikasikan make up di wajah ya. Karena bentuk muka setiap orang tidaklah sama. Ada yang memiliki wajah tirus ada juga yang berwajah tembem atau chubby. Pemakaian make up harus disesuaikan dengan bentuk wajah yang dimiliki, agar hasil dandanan kamu semakin menarik dan membuatmu lebih percaya diri.

Salah satunya dengan teknik pemakaian blush on yang baik dan benar. Alat yang berfungsi sebagai pemerah pipi ini juga bisa jadi senjata untuk menutupi kekurangan pada wajahmu. Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, ternyata aplikasi blush on tidak boleh asal poles saja, tapi harus memperhatikan bentuk wajah.

Baca Selengkapnya...