Benarkan Masa Lalu Jauh Lebih Baik?

VIVA.co.id – “Yesterday, all my troubles seemed so far away” demikian lagu populer Beatles yang mungkin pernah Anda dengar, dan mungkin dianggap benar. Rasanya tahun-tahun yang dulu jauh lebih baik daripada saat ini.

Masa kecil kita jauh lebih tenang dan berbahagia daripada kehidupan kita saat ini. Webster Dictionary mendefinisikan nostalgia sebagai “kerinduan terhadap sesuatu yang jauh di masa lalu”. Benarkan masa lalu lebih baik?

Seperti yang terjadi pada zaman dahulu, fakta yang terlihat pada saat suami saya kecil tidak ada lemari es di kotanya, jadi kalau mau makan ayam harus potong sendiri saat itu juga. Lalu, semua makanan diasinkan supaya awet. Tentu hal ini sangat repot, bukan? Di zaman dahulu, berbagai obat penangkal virus dan kuman belum ditemukan.

Baca selengkapnya...