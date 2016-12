Ini Kabar Para Pemeran 'Home Alone'

VIVA.co.id – Biasanya kalau jam tertentu, pascalibur Natal dan jelang Tahun Baru, televisi akan menayangkan film tentang anak kecil yang ditinggal secara tak sengaja oleh keluarganya. Filmnya sangat legendaris, diputar berulang-ulang di berbagai stasiun televisi. Bahkan, mungkin generasi '90-an cukup hafal alur cerita dan adegan-adegan konyol saat para penjahat kalah oleh seorang anak kecil. Ya, film itu berjudul Home Alone.

Home Alone dirilis pertama kali pada 1990. Betul, 26 tahun yang lalu. Setahun kemudian, Home Alone masuk ke Indonesia. Dengan budget US$18 juta, film ini mampu meraup US$285 juta di Amerika Serikat saja.

Karenanya, wajar jika 20th Century Fox memproduksi Home Alone dengan ragam cerita hingga lima kali. The Holiday Heist menjadi film terakhir dari Home Alone pada 2012. Namun, di manakah keberadaan pemeran Kevin McAllister, yakni Macaulay Culkin, berada. Juga beberapa cast lainnya?

