Nyeri di Bahu dan Sendi, Ciri Gejala Penyakit Jantung

VIVA.co.id – Banyak orang mengalami nyeri di bahu dan sendi biasanya disebabkan oleh lemak di saluran pembuluh darah, salah satunya kolestrol. Adapula yang merasakan nyeri bahu dan sendi ketika memasuki perubahan suhu udara yang terlalu dingin. Selain faktor di atas, gejala risiko penyakit jantung juga cenderung memiliki masalah di bahu termasuk nyeri sendi.

Studi ini memperkuat, kemungkinan adanya hubungan antara risiko jantung dan masalah nyeri di bahu dan sendi. Tetapi ilmuwan tetap menindaklanjuti melalui studi prospektif, untuk membuktikan sebab dan akibatnya.

Para ilmuwan menyarankan, mengendalikan tekanan darah dan menjauhi penyebab faktor risiko jantung lainnya bisa meringankan nyeri bahu. Gejala penyakit jantung disertai nyeri pada bahu telah dibuktikan oleh ilmuwan University of Utah School of Medicine. Penelitian ini diterbitkan dalam Journal of Occupational and Environmental Medicine, akhir tahun 2016.

