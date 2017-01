5 Tes Cinta dan Kesiapan Pernikahan

VIVA.co.id – Bagaimana supaya yakin bahwa, seseorang layak dijadikan pasangan hidup? Tentunya, kita akan mencari orang yang benar-benar mencintai kita, bukan? Tapi, bagaimana kita menguji apakah seseorang benar-benar mencintai kita dan cocok menjadi pasangan hidup?

Ada sebuah tes mengenai cinta dan kesiapan pernikahan dari Charlie W. Shedd, dalam bukunya How to Know if You’re Really in Love yang dimuat juga di Reader’s Digest. Banyak pendapat yang berbeda-beda buat mendefinisikan apa itu cinta.

Saya sendiri punya pandangan saya sendiri tentang apa itu cinta. Anda juga pastinya demikian. Karena ini bukanlah pertanyaan dengan jawaban yang bisa dinilai, karena sifatnya subjektif.

Baca selengkapnya...