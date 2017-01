Mantel Gratis untuk Tunawisma yang Kedinginan

VIVA.co.id – Seorang pemilik toko makanan di Dallas, Amerika Serikat, memperlihatkan rasa ibanya dengan memberikan mantel serta pakaian gratis. Hal ini terlihat dengan pakaian yang dia kenakan di lengannya dan motto yang terdapat pada banner tersebut.

Dalam bannernya tertulis, “Are You Cold? Take One. Do You Want To Help? Leave One,” atau hal ini bermakna “Apakah Anda kedinginan? Silakan ambil satu mantel. “Apakah Anda ingin menolong? Tinggalkanlah satu.” Jika bisa disempurnakan lagi maka hal ini bermakna, setiap tunawisma boleh mengambil mantel secara gratis.

Toko ini sebenarnya hanya sebuah toko yang menjual makanan taco, yaitu makanan asal Meksiko yang biasa dijual oleh kaum hispanic di Amerika Serikat, yang bernama Taco Stop. Pemilik toko tersebut yaitu Emilia Flores, tidak membicarakan tentang taco atau bir, namun mantel gratis, topi dan syal untuk memberi kehangatan, sebab cuaca di Dallas, Texas, Amerika Serikat, saat ini sedang dingin.

