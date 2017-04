The Circle, Film untuk Pecinta Teknologi dan Entrepreneur

VIVA.co.id – The Circle, film yang segera tayang di akhir April dan dibintangi Emma Watson serta Tom Hanks ini, seperti sebuah pengingat bahwa kita berada dalam dunia dengan segala kemudahan hingga merekam kehidupan sehari-hari yang bukan lagi privasi.

Zaman yang kini disebut era milenial di mana generasinya tak lepas dari internet, masa di mana hampir tak ada privasi dalam kehidupan umat manusia. Hadirnya sosial media seperti Facebook, Instagram, serta Silicon Valley raksasa dunia seperti Google dengan segala produknya, bak dua sisi mata uang. Kehadirannya bisa sangat bermanfaat namun juga berefek negatif jika tak arif dalam memanfaatkannya.

Film The Circle yang diadaptasi dari novel laris berjudul sama karangan Dave Eggers tahun 2013, menobatkan Emma Watson sebagai lakon utama untuk memerankan Mae Holland. Emma yang baru saja sukses besar dengan film klasik Disney, Beauty and The Beast, dan meraup untung lebih dari US$750 juta dalam satu bulan penayangan, mungkinkah kembali mendulang sukses dengan film The Circle ini?

Baca selengkapnya...