Tiga Fakta Unik tentang Orang Narsis

VIVA.co.id – Siapa yang tak pernah dengar kata narsis? Saya percaya semua orang pernah dengar bahkan menggunakan kata tersebut. Tapi tahukah Anda apa arti narsis sebenarnya? Karena sejatinya, kata narsis itu sendiri bukanlah kata baku di dalam bahasa Indonesia.

Narcissism dalam bahasa Inggris atau narsisme dalam bahasa Belanda, adalah padanan kata sekaligus interpretasi terhadap orang yang berlebihan dalam mencintai diri sendiri, dan orang yang mengalami gejala ini berikutnya akan kita disebut sebagai narsisis dari kata narcicist. Berikut ini adalah informasi tentang narsisis yang banyak orang tidak ketahui.

Pertama, DSM (The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) menyebut bahwa gejala ini (narsis) adalah sebuah kelainan kepribadian. Tidak cukup dengan sebuah kelainan kepribadian, hal yang lebih mengagetkan adalah bahwa setiap orang memiliki ciri-ciri menjadi seorang narsisis. Berdasarkan situs terkemuka Life Hack, berikut beberapa tanda yang dimiliki oleh narsisis.

