Bermain dengan Gajah di Taman Nasional Way Kambas

VIVA.co.id – Ketika menyebut nama Way Kambas, aku langsung teringat gajah. Lampung terkenal dengan gajahnya. Pusatnya itu, ya, di Way Kambas. Ternyata di dalam agenda kunjunganku ke Lampung Timur bulan Maret lalu, Taman Nasional Way Kambas masuk ke dalam agenda pelesiran para blogger. Akhirnya aku bisa main-main sama gajah. Asyik.

Taman Nasional Way Kambas berlokasi di Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur. Kalau dilihat di Google Maps, wilayah Way Kambas ini cukup luas dan memang melingkupi hampir keseluruhan wilayah Lampung Timur.

Di sanalah habitat terbesar gajah Sumatera. Tak heran pula, hutan tersebut dijadikan taman nasional dan pusat latihan gajah yang mulai dibuka sejak tahun 1985. Kini, namanya berganti menjadi Pusat Konservasi Gajah Way Kambas. Di sanalah gajah-gajah dilatih dan dijinakkan, sekaligus dilindungi dan dikembangbiakkan.

