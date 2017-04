Dambakan Tubuh Kim Kardashian, Wanita Ini Menderita

VIVA.co.id – Pesona selebriti papan atas dunia, Kim Kardashian rupanya sanggup memengaruhi penggemarnya. Tak sedikit fans Kardashian, yang rela melakukan apa saja demi sekadar bertemu atau memiliki bentuk tubuh seperti istri Kanye West tersebut.

Seperti wanita bernama Claire Leeson ini, yang rela mengubah tubuhnya agar mirip dengan Kim Kardashian. Tak tanggung-tanggung, Leeson telah menghabiskan 19 ribu poundsterling atau sekitar Rp 294 juta untuk mendapatkan bentuk tubuh seperti idolanya.

Wanita asal Abbey, Essex, ini mulai menyukai Kim Kardashian saat menonton reality show bertajuk "Keeping Up With The Kardashians"pada 2007. Ia pun memutuskan untuk mengubah payudaranya di usianya yang baru menginjak 18 tahun.

