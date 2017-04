3 Dampak Buruk Stres bagi Kecantikan Tubuh

VIVA.co.id – Mungkin, stres akan cenderung berdampak buruk pada kesehatan mental. Tapi, siapa sangka permasalahan ini, ternyata juga mampu menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan kulit. Mengapa itu bisa terjadi?

Ya, timbulnya stres tinggi yang tak terkendali, bisa jadi menimbulkan tampilan kulit semakin memburuk. Dalam American Academy of Dermatology, seorang dokter kulit dari University of Miami Miller School of Medicine, Florida bernama Flor A. Mayoral, MD, mencoba mempelajari adanya keterkaitan stres terhadap kulit, kuku, dan rambut di tubuh.

Beliau telah melihat bagaimana stres mampu meningkatkan produksi hormon kortisol, sehingga mengganggu indahnya penampilan. Kalau sampai stres berpengaruh pada peningkatan hormon tersebut, boleh jadi perkara itu akan mampu memicu peradangan. Dan, pada akhirnya tidak menutup kemungkinan, tubuh juga akan terserang banyak masalah.

