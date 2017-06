6 Dokumen Mengerikan Militer AS yang Dibagikan ke Publik

VIVA.co.id – Sejak Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, mereka terus mengembangkan kekuatan militer mereka ke tingkatan yang lebih jauh lagi. Banyak proyek mengerikan yang dilakukan militer AS sejak kejadian itu.

Tujuannya, mungkin AS ingin mendominasi kekuatan militer di seluruh dunia, termasuk ingin mengalahkan Uni Soviet selama Perang Dingin. Proyek militer yang mereka lakukan masuk dalam kategori sangat rahasia kala itu, sehingga tidak ada yang mengetahuinya.

Namun dengan seiring berjalannya waktu, proyek rahasia militer AS satu per satu diketahui ke publik dalam bentuk dokumen. Dokumen-dokumen tersebut sebagian besar menjelaskan tentang upaya AS menciptakan senjata pemusnah massal.

