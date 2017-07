10 Tempat Wisata di Sekitar Labuan Bajo Flores

VIVA.co.id – Ada sebuah kota kecil nan jauh di timur Indonesia sana bernama Labuan Bajo. Sebuah kota kecil yang berlokasi di ujung barat Pulau Flores, NTT, yang juga merupakan salah satu pintu gerbang menuju Taman Nasional Komodo.

Sepengalaman saya, Labuan Bajo ini merupakan salah satu kota yang paling indah di dunia. Labuan Bajo mempunyai alam sekitar yang luar biasa dan juga sunset yang menurut saya terbaik selama saya traveling ke semua tempat di dunia.

Labuan Bajo ini memang sedang menjadi trending di Indonesia maupun dunia karena memang Pemerintah Indonesia sendiri pun sedang gencar-gencarnya promosi wisata di Labuan Bajo ini terutama Taman Nasional Komodo yang memiliki spesias langka, Komodo yang menjadi New Seven Wonder di dunia.

